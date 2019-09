Iz interventnega zakona umaknili ukrepe ministrstva za delo #foto

Vlada je zaradi spremenjene gospodarske napovedi pripravila osnutek predloga zakona o ukrepih za uravnoteženje proračuna za leti 2020 in 2021, ki naj bi omejil nekatere izdatke, povezane tudi s socialnimi transferji. Na predlog ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Klampferjeve pa osnutka zakona prejšnji teden niso obravnavali na seji vlade skupaj s proračunskimi dokumenti, ampak nadaljujejo koalicijska usklajevanja.

Foto: STA

"Umaknjeni ukrepi se nanašajo na zajem premoženja, ker ugotavljamo, da premoženja ne zajemajo po formuli, ki bi bila pravična. Nanašajo se tudi na urno postavko pri osebni asistenci, ker urna postavka vsebuje tudi tiste elemente organizacije dela, tudi za tiste izvajalce osebne asistence, ki teh stroškov v zvezi s strokovnimi vodji in organizacijo dela nimajo. Zaradi spremembe osnovnega zneska minimalnega dohodka se je porušilo tudi razmerje, kar zadeva varstveni dodatek. To se umika, rešitve bomo poskušali iskati na drug način," je po današnjih koalicijskih usklajevanjih v izjavi za medije dejala Klampferjeva.

Po neuradnih podatkih naj bi koalicijski partnerji interventni zakon obravnavali v ponedeljek. O izredni uskladitvi pokojnin za zdaj po besedah ministrice niso sprejeli sklepov.

Mesec: Osnutek razblinja zagotovila o socialnem in razvojnem proračunu

Na osnutek interventnega zakona se je v petek odzval koordinator Levice Luka Mesec in ga označil za Zujf vlade Marjana Šarca. Kot je opozoril, osnutek zakona razblinja četrtkova zagotovila premierja Šarca in finančnega ministra Andreja Bertonclja o socialnem in razvojnem proračunu. Z interventnim zakonom bodo po njegovih besedah najbolj "udarili" po upravičencih do varstvenega dodatka, ki jih zakon definira kot osebe, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali so starejše od 63 let, če so ženske, oziroma od 65 let, če so moški. "Z drugimi besedami: 35 milijonov evrov bodo vzeli invalidom in revnim upokojencem," je poudaril.

Pred državnim zborom so danes protestirali upokojenci

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

V Levici tako umik predlogov, ki se nanašajo na ministrstvo za delo, pozdravljajo. "Upamo, da je zgodba z ukinitvijo varstvenega dodatka končana," je za medije povedal poslanec Levice Matej T. Vatovec. Spomnil pa je še na varčevanje pri dodatku za delovno aktivnost. "Pričakujemo, da bo tudi ta ukrep umaknjen z mize, da ne bo potrditve tudi tega nesocialnega ukrepa. S tem lahko ocenjujemo, da se morda vlada približuje bolj socialnemu proračunu," je povedal.

Po besedah vodje poslanske skupine SMC Igorja Zorčiča pa rezultat današnjega srečanja kaže, da "se bo ta koalicija težko uskladila pri kakršnem koli ukrepu, ki ni delitev proračunskega denarja". "Vsaka vlada, tudi ta, mora ugrizniti tudi v kakšno grenko jabolko. Imam občutek, da v koaliciji za to ni volje," je še povedal Zorčič.

Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper pa je o sprejemanju interventnega zakona dodala, da iščejo "najboljše mogoče rešitve, ki bi kar najmanj prizadele ljudi".