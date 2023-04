Državljanoma Kosova za posilstvo šestletna zaporna kazen in izgon iz države

Državljana Kosova z začasnim bivališčem v Kranju je sodišče zaradi posilstva obsodilo, in sicer vsakega na šestletno zaporno kazen. Sodišče je obsojenima izreklo še izgon iz Slovenije za pet let.

Foto: Shutterstock

Ljubljansko okrožno sodišče je moškima, obtoženima, da sta lani marca v ljubljanskem parku posilila žensko, izreklo vsakemu po šest let zapora, poroča današnji Večer. Državljanoma Kosova je sodišče izreklo še izgon iz države za pet let, ko bosta prestala zaporno kazen. Sodba še ni pravnomočna.

Marca lani so v zgodnjih jutranjih urah varnostniki na kamerah enega od ministrstev in banke v bližini parka opazili sumljivo obnašanje moških, ki so upirajočo se žensko vlekli v grmovje. Poklicali so policiste, ki so takoj prišli na kraj dogodka. Tam so našli zmedeno in pretreseno žensko, moški pa so že odšli, a jih je policija kasneje našla in aretirala.

Primer je prišel na ljubljansko okrožno sodišče, kjer je sojenje zaradi občutljivosti primera potekalo za zaprtimi vrati, javno so izrekli le sodbo. Državljana Kosova z začasnim bivališčem v Kranju je sodišče zaradi posilstva obsodilo, in sicer vsakega na šestletno zaporno kazen. Sodišče je obsojenima izreklo še izgon iz Slovenije za pet let. Ta del kazni bo nastopil, ko bosta prestala zaporno kazen. Na pravnomočnost sodbe bosta obtožena počakala v priporu. Obtožena sta dejanje zanikala.

Močno obremenilen dokaz zoper njiju je bila njuna semenska tekočina, ki so jo našli na ženski in njenih oblačilih. Tožilstvo je trdilo tudi, da je žensko posilil še tretji moški, ki je bil skupaj z drugima obtoženima prav tako v parku, vendar ga je sodišče zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo, še poroča časnik.