Adria skuša svoje prihodke povečevati tudi tako, da letala v vedno večji meri oddaja družbam iz skupine Lufthansa, kar je stabilen in manj tvegan posel, a to ni dovolj, prevoznik potrebuje strateškega partnerja, smo poročali junija.

Bili so že dogovorjeni z ruskim proizvajalcem Suhoj, a je posel propadel. Že junija je direktor Adrie Airways Holger Kowarsch dejal, da so se začeli dogovarjati z novim potencialnim partnerjem iz letalske industrije, ki je začel skrben pregled družbe. O imenu tedaj ni hotel govoriti.

Partner, ki se zanima za nakup slovenskega prevoznika, naj bi bila ameriška družba Mesa Airlines, katere primarna dejavnost je izposoja letal in letalskih posadk uveljavljenim ameriškim družbam, po neuradnih, a zanesljivih informacijah poroča portal 24ur.com. Poslovanje Adrie naj bi preučevali že slab mesec, njihova končna odločitev naj bi bila znana najkasneje do konca poletja, če nakup ne bo izpeljan, pa to za Adrio pomeni velike težave.

Odpovedi poletov so se zmanjšale

Prevoznik je v zadnjem času deležen številnih kritik zaradi nenadnih odpovedi in združevanj poletov. Odpovedi poletov, ki naj bi jih bilo po besedah Kowarscha zgolj 2,4 odstotka, so se v zadnjem času sicer zmanjšale.

Kot je junija pojasnil Tadej Notersberg, direktor sektorja operativa, se dogajajo zaradi zasedenosti zračnega prometa v Evropi, vremenskih situacij, ki so za to obdobje značilne, tretji razlog pa naj bi bili interni razlogi, ki jih rešujejo. Opravljali so vzdrževalna dela na letalih, spopadali pa so se tudi s pomanjkanjem posadk.

Izpolnjevali enega od znakov insolventnosti po slovenski zakonodaji

Junija so v Adrii potrdili, da so izpolnjevali enega od znakov insolventnosti, kar odpravljajo z ukrepi. Kowarsch je sicer aprila napovedal, da je lanska izguba dosegla dvomestno številko v milijonih evrov, nanjo pa so vplivali stroški za odškodnine zaradi zamud in odpovedi poletov, višja cena goriva, težave s kadri in počasen prevzem ter uvedba Saabovih letal tipa 2000, zaradi česar so imeli dodatne stroške s kratkoročnim najemanjem letal od drugih letalskih družb.

Letala Adrie Airways bo od septembra servisiralo dansko podjetje Northern Aerotech. S tem letalski prevoznik prekinja vez z brniško sosedo Adrio Tehniko.