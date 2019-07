To je novi serviser Adriinih letal

"Pogodba o vzdrževanju se je iztekla, zato smo izvedli nov razpis. Ob velikem zanimanju ponudnikov vzdrževanja smo se pogovarjali s petimi potencialnimi kandidati. Izbrali smo Northern Aerotech," je na novinarski konferenci pojasnil direktor Adrie Airways, Estonec Sven Kukemelk, ki je položaj direktorja prevzel konec maja.

Kot smo poročali, je do zdaj linijsko vzdrževanje letal brniškega prevoznika izvajala Adria Tehnika, ki je bila nekoč tudi hčerinska družba Adrie Airways. Ker pogodba o vzdrževanju poteče, je Adria z razpisom iskala novega partnerja za to dejavnost. Prijavila se je tudi Adria Tehnika, a se je letalski prevoznik odločil za Skandinavce. Kot je dejal Kukemel, so jih izbrali, ker so lahko ponudili celovito storitev, poleg tega je linijsko vzdrževanje njihova specialnost. Adria Tehnika bo tako serviser Adriinih letal le še do konca avgusta.

Direktor operative v Adrii Tadej Notersberg je dejal, da je Northern Aerotech zanesljivo in v letalski industriji prepoznavno podjetje. Cilj je, da skupaj povečajo zanesljivost letov in varnost letal. Predstavnik serviserja pa je dejal, da je Adria prepoznavno podjetje v letalski industriji in da so zadovoljni s sklenjenim poslom.

"Adria tehnika nima licence za Saabova letala"

Northern Aerotech je podjetje s sedežem v Kopenhagnu. Na spletni strani ima objavljen certifikat IATA145, ki je pogoj za izvajanje vzdrževanja letal. Podjetje je certifikat pridobilo leta 2011, nazadnje pa je bil obnovljen januarja letos.

"Ključna konkurenčna prednost izbranega ponudnika je, da že imajo izkušnje z vzdrževanjem vseh letal naše flote. To je ob zanesljivosti in izkušnjah glavni razlog za izbor," je dejal Notersberg. Na vprašanje, ali so pogodbo z Adria tehniko prekinili zaradi cene, je dejal, da o ceni ne želi govoriti. Nato pa pojasnil, da Adria tehnika nima licence za vzdrževanje letal znamke Saab, ki so lani postala del Adriine flote.

Na spletni strani Northern Aerotech objavljen certifikat sicer kaže, da ima podjetje dovoljenje za letala proizvajalca Airbus, medtem ko Bombardier in Saab, ki jih ima Adria prav tako v floti, nista navedena.

Zagotavljajo, da so pred rešitvijo težav

Adria Airways se že nekaj časa spopada s finančnimi težavami in naj bi zaradi neporavnanih obveznosti s težavo zagotavljala dobavo goriva. Kot smo razkrili na Siol.net, ji namreč Petrol ukinja posojilne linije za nakup kerozina.

Pogoste preusmeritve in odpovedi letov so razjezile potnike in povečale zanimanje javnosti za dogajanje v družbi. Ta je, spomnimo, pred tedni na vlado naslovila prošnjo za pomoč. To smo razkrili v članku Nemci zagrozili Šarcu: Pomagajte nam ali pa zapremo Adrio.

V Adrii Airways so v zadnjih tednih večkrat zagotovili, da rešujejo operativne težave. Med drugim so v zadnjem letu zaposlili 50 pilotov in več kot 70 članov kabinskega osebja.

Domnevnega strateškega partnerja še ne razkrivajo

Medtem Adriini vodilni zatrjujejo, da iščejo rešitve za finančne težave letalskega prevoznika - iskalni naj bi strateškega partnerja, ki bi v podjetje prinesel svež kapital. Direktor Adrie Airways Holger Kowarsch je prejšnji teden dejal, da so v pogovorih s podjetjem iz letalske industrije, katerega imena še ne more razkriti. Podjetje naj bi opravljalo skrben pregled družbe.

Kot smo poročali, je bilo iz Kowarschevih besed razumeti, da aktivno iščejo partnerja, ki bi mu prodali del ali celotno družbo, s tem pa bi se trenutni nemški lastniki postopoma umaknili iz Adrie.