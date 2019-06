Kako naprej? Adria bo predstavila svoje načrte za prihodnost.

Vodstvo Adrie Airways bo danes predstavilo poslovanje v lanskem letu in svoje načrte za prihodnost. Družba, ki se že dlje časa sooča s kritikami zaradi nenadnih odpovedi in združevanj letov, je lansko leto po pričakovanjih končala z izgubo.

Direktor Adrie Airways Holger Kowarsch je aprila pojasnil, da bo izguba dosegla dvomestno številko v milijonih evrov. Na izgubo so vplivali stroški za odškodnine zaradi zamud in odpovedi letov, višja cena goriva, težave s kadri in počasen prevzem ter uvedba Saabovih letal tipa 2000, zaradi česar so imeli dodatne stroške s kratkoročnim najemanjem letal od drugih letalskih družb.

Adria do konca meseca odpovedala več letov

Nekdanji državni letalski prevoznik Adria Airways, ki je od leta 2016 v rokah družbe AA International Aviation Holding oziroma nemškega sklada 4K Investments, se že nekaj časa sooča s kritikami zaradi nenadnih odpovedi in združevanj letov. Tudi do konca tega meseca je Adria odpovedala že več letov. V družbi so v zvezi s tem za zdaj le skopo pojasnili, da so se tako odločili iz tehničnih in operativnih razlogov, predvidevajo pa, da bodo svoje letalske operacije stabilizirali v začetku prihodnjega meseca.

V Sindikatu prometnih pilotov Slovenije so medtem ocenili, da operativne težave niso posledica pomanjkanja denarnih sredstev, ampak slabe organizacije delovnega procesa. Adria, ki trenutno prepelje 52 odstotkov vseh, ki potujejo prek ljubljanskega letališča, je tudi pred menjavo vzdrževalca letal. Pogodba o sodelovanju z Adrio Tehnika, ki zdaj izvaja redno linijsko vzdrževanje Adriinih letal, naj bi se iztekla konec avgusta, vzdrževanje pa naj bi od septembra opravljalo skandinavsko podjetje, so pred dnevi poročali nekateri mediji.