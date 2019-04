Dogovor z Adrio o nakupu Suhojev odpovedali zaradi slabega finančnega stanja

Iz Adrie so v torek sporočili, da slovenski letalski prevoznik svoje flote ne bo razširil s Suhojevimi letali SSJ100. Pismo o nameri iz novembra lani je predvidevalo dolgoročni najem 15 tovrstnih letal, vendar se družbi menda nista uspeli dogovoriti o pogodbenih določilih.

Na drugi stani je ruski dobavitelj danes zapisal, da se je iz posla umaknil zaradi Adriinih financ. "Organizacije, ki so bile vključene v financiranje transakcije, so preverile poslovanje Adrie Airways v letu 2018 in svetovale SCAC, naj opusti posel ter se s tem izogne izgubam. Priporočilo smo upoštevali in zaključili delo na pogodbi," so povedali za Tass.

Adria Airways je 26. novembra lani s podjetjem SCAC podpisala pismo o nameri za dobavo 15 letal SSJ100 v okviru dolgoročne najemne pogodbe. "V zadnjih mesecih se je Adria Airways intenzivno pripravljala na prihod letal. Čeprav je tip letala sam po sebi še vedno zelo privlačen, Adria Airways ni uspela dogovoriti in skleniti pogodbenih klavzul z rusko stranjo," so zapisali v sporočilu.

Kot so pojasnili, se je "na strani Adrie porajalo vse več skrbi glede zavezanosti SCAC k poštenemu in stabilnemu dolgoročnemu partnerstvu ter pomanjkanja skupne vizije nadaljnjega strateškega razvoja podjetja".

Lastniki in uprava Adrie Airways so se zato dogovorili, da flote ne bodo razširili z letali SSJ100. "Seveda smo razočarani, da sodelovanje z družbo Sukhoi ni doseglo uspešnega zaključka, vendar je bilo partnerstvo izvedljivo le, če bi bili zastavljeni cilji strateškega poslovnega načrta dosegljivi. Na žalost v tem primeru to ni bilo mogoče," je v torek povedal direktor Adrie Airways Holger Kowarsch.