Za interpelacijo zoper ministra Erjavca predvidenih kar 14 ur

Obveščevalno-varnostno službo (OVS) ministrstva za obrambo naj bi minister Karl Erjavec po očitkih iz interpelacije zlorabil, ko je omenjena služba na poveljstvu sil Slovenske vojske (SV) opravila zaslišanja poveljnika poveljstva sil SV Mihe Škerbinca in pripadnikov SV, ker naj bi Škerbinc neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice Generalštaba SV Alenke Ermenc.

Erjavcu interpelacija očita tudi laganje in zavajanje, ko je kot razlog za razrešitev Škerbinca navedel, da ta v okviru vojaške vaje Sokol ni spoštoval njegovih navodil glede nočnega streljanja na Počku. Med drugim se predlagatelji sklicujejo na poročilo, ki ga je Erjavcu posredovala načelnica generalštaba, iz katerega naj bi bilo razvidno, da je streljanje potekalo v skladu z usmeritvami ministra.

Erjavec vse očitke zanika

Na drugi drugi strani Erjavec očitke zavrača. Trdi namreč, da so obveščevalci ob pogovorih s pripadniki SV na poveljstvu sil zgolj opravljali svoje naloge, odgovornost za nočno streljanje na Počku pa še naprej pripisuje Škerbincu.

Zadevo je v zadnjih dneh intenzivno preiskovala tudi komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kar pa je Erjavec označil kot njeno zlorabo za obračun z njim.

Uspeh interpelacije še neznan

Predlagatelji so do zdaj k podpori interpelacije pritegnili zgolj opozicijski poslanski skupini NSi in SNS, tako da zagovorniki razrešitve ministra skupaj štejejo 36 poslanskih glasov. Za uspeh interpelacije bi jih potrebovali 46. Od vladnih strank so izrecno podporo ministru do zdaj napovedali v SD, DeSUS in SAB, medtem ko v LMŠ in SMC tega, kako bodo ravnali, niso razkrili. Tega ne razkrivajo niti v Levici.

Za razpravo o interpelaciji je na današnji izredni seji DZ predvidenih več kot 14 ur.