Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za direktorja Televizije Slovenija naj bi se prijavila Urbanija in Laurenčič.

Za direktorja Televizije Slovenija naj bi se prijavila Urbanija in Laurenčič. Foto: STA, Mediaspeed

Na ponovljeni razpis za direktorja Televizije Slovenija naj bi po neuradnih informacijah v roku, ki se je iztekel danes opoldne, prispeli dve prijavi. Na RTVS so sicer pojasnili, da bodo podatke o številu prijav najverjetneje lahko poslali šele v ponedeljek. Po neuradnih informacijah naj bi prijavi oddala Uroš Urbanija in Urban Laurenčič.

Po navedbah nekaterih iz javnega zavoda so danes v vložišču opazili nekdanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje Uroša Urbanijo. Informacija, da je oddal prijavo, je zaokrožila tudi po družbenih omrežjih. Urbanija se na vprašanje, ali se je prijavil na razpis za direktorja Televizije Slovenija (TVS), še ni odzval.

Do uradnega roka prijav prijavljena dva kandidata

Urbanija je bil v preteklosti zaposlen na MMC RTVS, STA in Planet TV. Zadnji dve leti, v mandatu vlade Janeza Janše, pa je vodil vladni urad za komuniciranje, ki je pod njim objavljal tudi analize poročanja Radiotelevizije Slovenija.

Laurenčič, ki naj bi bil po neuradnih informacijah drugi prijavljeni na razpis, pa je zaposlen na RTVS, kjer je že dolga leta športni novinar, voditelj in komentator. Tudi on se na vprašanja še ni odzval.

Javni zavod je konec maja ponovno objavil razpis za direktorja TVS. Programski svet RTVS na seji 23. maja namreč ni dal predhodnega soglasja k predlogu generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha, da za direktorico nacionalne televizije za štiriletni mandat imenuje Natalijo Gorščak.

TVS je brez direktorja od avgusta lani

Kandidat za direktorja TVS mora izpolnjevati več pogojev. Biti mora državljan Slovenije, imeti mora univerzitetno izobrazbo, obvladati mora slovenski jezik, aktivno mora obvladati najmanj en svetovni jezik, imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oz. v dejavnostih, povezanih z javnimi glasili, poznati mora problematiko dejavnosti RTV, imeti mora organizacijske in vodstvene sposobnosti, ne sme biti poslanec državnega zbora ali funkcionar katere izmed političnih strank in ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki sodelujejo z RTVS, je navedeno v razpisu.

Za pravočasne štejejo prijave, ki so prispele v vložišče javnega zavoda RTVS do danes do 12. ure, piše v razpisu.

TVS je brez direktorja s polnimi pooblastili od avgusta lani, ko je Grah Whatmough razrešil Gorščakovo.