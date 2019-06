Za deset dni ležanja v postelji lahko dobite 800 evrov

Julija bosta Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Italijanska vesoljska agencija v prostorih bolnišnice v Izoli izvajala prav poseben znanstveni projekt.

V študiji Vpliv simulirane breztežnosti na človeka lahko sodelujejo zdravi moški med 18. in 30. letom starosti, ki bodo izpostavljeni 10-dnevnemu ležanju. Izbrani prostovoljci bodo v 15 dneh, kolikor namreč traja raziskava, za sodelovanje prejeli 800 evrov neto.

Projekt je naročila Italijanska vesoljska agencija

Kot nam je povedal Boštjan Simunič, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave, ki deluje v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, je Italijanska vesoljska agencija, sicer tudi članica Evropske vesoljske agencije, prijavila raziskovalni projekt, v katerem želijo preučevati oziroma ugotoviti zgodnje znake odzivanja telesa ob ničelni gravitaciji.

"V raziskavi bo sodelovalo še 16 tujih institucij, med njimi bodo prednjačili predvsem italijanski raziskovalni centri iz Trsta, Vidma, Rima in Padove. Ker smo pa Slovenci tisti, ki raziskavo organiziramo, bodo v to seveda vključeni tudi slovenski strokovnjaki. Gre za velik mednarodni projekt," še dodaja.

Kako se človeški organizem obnaša v vesolju?

Strokovnjake zanima, kako se človeški organizem obnaša v vesolju. "V tem primeru bo šlo za simuliranje vesoljskega poleta z ležanjem v postelji," razlaga Simunič.

Kot so zapisali na spletni strani inštituta, gre pri horizontalnem ležanju za standardiziran način simulacije breztežnosti, ki jo doživljajo astronavti med vesoljskim poletom. "Preučevali bomo tako predvsem zgodnje znake obnašanja oziroma nazadovanje sistemov v organizmu ob specifičnih pogojih."

Raziskava bo potekala v prostorih bolnišnice Izola. Foto: STA

Italijanska vesoljska agencija je k sodelovanju povabila slovenske strokovnjake, ker imajo ti na tovrstnem področju raziskovanja ogromno izkušenj.

"V našem raziskovalnem središču smo opravili že štiri podobne raziskave, kjer so preučevani subjekti ležali po 35 dni. Leta 2012 smo bili tudi edini na svetu, kjer smo v raziskavo vključili tako stare in mlade," pojasnjuje predstojnik.

Kaj povzroči desetdnevno ležanje?

"Sodelujoči bodo ležali na čisto navadni bolnišnični postelji. Dovoljen jim bo en vzglavnik pod glavo, lahko bodo imeli tudi vzglavnik pod nogami. Roke in noge bodo morale biti med raziskavo nenehno nad posteljo. Z omejitvijo gibanja želimo izključiti čim več vertikalnih komponent, zato da srce črpa kri samo po horizontali," pojasnjuje Simunič.

Dodaja, da s tem, ko srce črpa kri samo v horizontalnem položaju, to za organ ne predstavlja velikega stresa, zato začnejo sistemi v človeku počasi popuščati oziroma propadati. "Zanima nas zlasti to, kateri so tisti prvi mehanizmi, ki začnejo popuščati, kaj se zgodi in kakšen je kaskado dogodkov v fiziologiji človeka."

Foto: Spletna stran: zrs-kp.si

Preiskovalci bodo nameščeni v bolnišnične sobe z nenehnim 24-urnim nadzorom. "Sodelujoče osebe bodo 10 dni nenehno ležale, vključno z nočjo in nimajo nobenih izhodov. Obiski so seveda dovoljeni," razlaga sogovornik.

"Nudili jim bomo 24-urno nego, vse, kar bodo potrebovali, bodo tudi dobili. Pokriti bodo stroški hrane in pijače, poskrbeli bomo tudi za internet tako, da s seboj lahko prinesejo svoje računalnike. S psihičnega vidika ne gre za težko raziskavo," pojasnjuje Simunič.

Raziskava bo imela tudi močno socialno noto. "Preučevani bivajo skupaj, kar seveda pomeni, da se lahko med seboj spoznajo, družijo, pogovarjajo in tkejo nova poznanstva in prijateljstva."

Foto: Spletna stran: zrs-kp.si

Pred in med ležanjem ter po njem bodo izmerili vrsto pomembnih znanstvenih parametrov, večina jih bo popolnoma neinvazivnih, te pa bo izvajala usposobljena ekipa raziskovalcev in bolnišničnega osebja.

Kot še navajajo na spletu, bosta edina invazivna testa odvzem krvi in mišičnih vzorcev. Meritve bodo obsegale običajne obremenitvene teste, merjenje mišične aktivacije ter medicinsko slikanje telesa ali delov telesa.

Celotna raziskava je tudi v procesu obravnave in sprejema na Nacionalni komisiji za medicinsko etiko, ki je podobne raziskave v preteklosti že obravnavala in odobrila.

Kako poteka prijavni proces?

Prijavijo se lahko vsi zdravi moški, ki spadajo v omenjeno starostno skupino. Po oddani prijavi sledijo intervjuji in zdravniški pregledi, kjer bodo opravili različne meritve (telesna višina, teža in maščobna masa). V sklopu teh bodo prijavljeni opravili tudi gibalni test. Raziskava bo potekala od 10. do 28 julija.

Foto: Getty Images

"S tem želimo videti, kako fit so moški. Nato sledi še zdravniški pregled. Z zdravniškim dovoljenjem bomo nato izbrali deset najbolj primernih kandidatov," o prijavi razlaga Simunič.

Ženske v raziskavi ne morejo sodelovati

Kot je dejal sogovornik, so moški enostavnejši za opazovanje. "Pri ženskah ima menstrualni ciklus pomembno vlogo, saj vpliva na biokemične parametre v krvi, hormone in presnovo. Če bi v projekt vključili še ženske, bi morala biti raziskava daljša, najti pa bi morali tudi deset žensk, ki imajo približno enak menstrualni ciklus, kar je skoraj nemogoče," pravi sogovornik.