Z Rolls Royceom divjal 200 kilometrov na uro #foto

V četrtek so nekaj po 16. uri policisti na pomurski avtocesti v smeri Lendave ustavili državljana Švice, ki je vozil s hitrostjo 201 kilometer na uro, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Voznik osebnega avtomobila znamke Rolls Royce je vozil s hitrostjo 201 kilometrov na uro na odseku, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro. Kršitelju so murskosoboški policisti izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Tudi mariborski policisti so obravnavali prehitrega voznika. Na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice proti Mariboru so s stacionarnim merilnikom hitrosti pri prekršku ujeli francoskega voznika, ki je vozil s hitrostjo 224 kilometrov na uro. Za prehitro vožnjo so mu izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Maribor.