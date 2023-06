Po avtocesti divjal s hitrostjo 246 kilometrov na uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborski policisti so v sredo dopoldne ustavili romunskega voznika, ki je po štajerski avtocesti divjal s hitrostjo 246 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Prehitra vožnja ga je stala 1.200 evrov in devet kazenskih točk.