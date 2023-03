Z optimizmom v novo čebelarsko sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnja zima čebelarjem ni prinesla večjih izgub, čeprav trenutne jutranje nizke temperature niso najbolj ugodne in je nekaj škode že nastalo. A v Čebelarski zvezi Slovenije kljub temu optimistično zrejo v novo čebelarsko sezono, so povedali na današnji novinarski konferenci na sejmu ApiSlovenija v Celju.

Trenutne nizke jutranje temperature po pojasnilih čebelarske zveze niso najbolj ugodne, še posebej za akacijevo pašo, ki jo je ponekod že odnesla slana. Nekaj škode je že nastalo, a čebelarji kljub temu optimistično zrejo v drugi del pašne sezone, so po novinarski konferenci sporočili iz čebelarske zveze. Kot so dodali, je tudi zdravstveno stanje čebel po podatkih veterinarske službe stabilno.

V čebelarski zvezi so spomnili tudi na prihajajoči dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin. Ta bo prihodnjo soboto, 25. marca, so pa čebelarji del tega opravili v začetku meseca, ko so sodelovali pri sejanju semen gozdnih drevesnih vrst na Krasu, ki ga je lani poleti prizadel požar.

Opozorili so tudi na pomanjkanje finančnih sredstev za izvedbo mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev, ki je zaradi tega ogroženo. Foto: Reuters