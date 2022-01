Z novim letom nova imena na čelu nekaterih družb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z novim letom je nov mandat dobila uprava Krke, medtem ko so številne družbe, med njimi SID banka, Teš, Engrotuš, Sij Metal Ravne in OMV Slovenija, dobile novo vodstvo. Na to še čaka družba Gen-I, katere dozdajšnjemu vodstvu se je petletni mandat iztekel novembra. Na podelitev polnega mandata pa čaka generalni direktor Pošte Slovenije.