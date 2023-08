Z njive izkopali in ukradli več sto kilogramov krompirja

V Velikem Podlogu na območju Policijske postaje Krško na Dolenjskem so med 3. 8. in 7. 8. neznanci z njive izkopali in odtujili okoli 300 kilogramov krompirja, so zapisali na Policijski upravi Novo mesto.

Novomeški policisti so sicer v preteklem tednu zabeležili štiri dogodke s področja vlomov in tatvin.

V Novem mestu je med nedeljo in ponedeljkom nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli pet tisoč evrov škode.

V Novem mestu so se na dvorišče stanovanjske hiše pripeljali neznanci. Pod pretvezo, da so delavci telekomunikacijskega podjetja, jim je starejša stanovalka omogočila, da so vstopili v hišo. Eden jo je s pogovorom zamotil, preostali pa so pregledali prostore in našli ter odtujili denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V noči na torek je v okolici Dolenjskih Toplic neznanec poskušal vlomiti v prodajalno. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Policisti opažajo, da so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem starejši, tatvine pa so pogostejše dopoldne. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci komunalnih, telekomunikacijskih, gradbenih ali elektropodjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in izvršijo kaznivo dejanje. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja.



Občanom zato policija svetuje, da so ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej pozorni. Tujcev naj ne vabijo v hiše in naj jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas ali zaradi dela na bližnjem vrtu, naj vrata zaklenejo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Policisti so na območju Policijske postaje Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Jesenice na Dolenjskem, Mali Obrež, Brežice, Slovenska vas) izsledili in prijeli 93 državljanov Afganistana, 21 državljanov Pakistana, 15 državljanov Maroka, 13 državljanov Sirije, 11 državljanov Konga, devet državljanov Iraka, devet državljanov Rusije, pet državljanov Šrilanke, dva državljana Indije, državljana Tunizije, državljana Bangladeša, državljana Irana in državljana Libije, ki so nedovoljeno prečkali državno mejo. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.