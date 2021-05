Z eno polico zavarovani kar dve osebi: kako jim uspe vedno prehiteti vse?

Čeprav smo v tem obdobju vsi do vratu zakopani v delovne projekte, študijske obveznosti, maturitetne izpite, preverjanja znanja in druge opravke, ki družinam kradejo kakovosten skupni čas, je prav, da skrbi za zdravje družine damo absolutno prednost. Ta časovna, čustvena in finančna naložba se nam bo povrnila vsak dan sproti, ko bomo zvečer gledali utrujene, a zadovoljne nasmehe svojih otrok, ki se bodo že veselili vseh podvigov naslednjega dne. Ni nujno, da so ravno resni podvigi. Karkoli počnemo skupaj, pa če je to skupno obdelovanje vrta ali družabna igra, je to za otroke prijetno, saj nekaj delamo skupaj – doma ali na prostem.

Zdravje je vrednota, ki jo ljudje najbolj cenimo, a včasih bi lahko zanj naredili še več. Foto: Getty Images

Kako naporno je vsak dan najti čas in energijo za dodatne aktivnosti, ki niso na seznamu nujnih opravkov, boste rekli. Tako kot vse v našem življenju je tudi to odvisno od našega pristopa. Za malce spodbude, da se boste lažje spet pognali v akcijo, smo nanizali nekaj idej, ki so vam lahko v navdih, da bo zdravje vsej družini še dolgo dobro služilo.

Ena ura povišanega utripa na dan prežene zdravnika stran

Tako za odrasle kot za otroke je pomembno, da se ves dan gibljejo, še posebej, ker več časa preživimo v sedečem položaju, ko delamo od doma ali sodelujemo pri učenju na daljavo. Ostati aktiven je odlično za naše fizično zdravje, pomaga pa tudi v boju proti stresu in tesnobi, ki se lahko pojavita, ko se spopadamo z novimi izzivi.

Otroci se morajo gibati vsaj eno uro vsak dan, tako da se poveča njihov srčni utrip. Doma si ob slabem vremenu lahko pripravimo virtualno skupno vadbo fitnesa ali aerobike ali pa družinsko plesno tekmovanje. Vedno pa imamo na voljo hribolazenje ali vožnjo s kolesom.

Preprost recept za telesno in duševno blagostanje: gibanje, zdrava prehrana, dovolj tekočine in splošno zadovoljstvo. Foto: Getty Images

Pri tem dosledno pazimo, da spijemo dovolj vode. Za pravilno delovanje telesa je to zelo pomembno. Dovolj tekočine potrebujemo za ohranjanje energije, za delovanje možganov in splošno zdravje. Otrokom lahko ponudimo pijačo s pisanimi slamicami ali pa zamrznimo sadne sokove in jih dodajmo v kozarec vode ter jih spodbujamo, da pojejo čim več svežega sadja in zelenjave.

Trik se skriva v pravi meri in pravi kombinaciji hrane

Poskrbimo za uravnotežene, ravno prav velike in raznolike obroke. Čeprav nas velikokrat mika, da bi se naužili nezdravih prigrizkov, pa jih zamenjajmo s svežim korenjem, papriko in kumarami v zabavnih skodelicah s slastnimi omakami.

Zdaj je tudi pravi čas, da zavestno okrepimo povezanost med družinskimi člani. Z namenom si vzemimo čas za skupne aktivnosti, tudi če je to samo skupno načrtovanje počitnic. Mogoče se kdaj med tednom skupaj lotimo pripravljanja hrane in v tem času ne počnemo drugih stvari. Pojdimo na izlet, na primer v živalski vrt, doživljajski park ali na bližnji hrib.

Kako poskrbeti za zdravje vse družine?

Kadar je zdravje naših otrok na preizkušnji, ne želimo sklepati nobenih kompromisov, v tem primeru je za nas zelo primerno dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA. Foto: Getty Images

Zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak tudi stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja. Zdravstvene težave, ki se jim ne posvetimo dovolj zgodaj, se lahko poslabšajo, čakanje na obravnavo v okviru javnega zdravstvenega sistema lahko povzroči še več strahu, tesnobe in stresa, kar še poslabša obolenje. Zato si za svojo družino želimo zanesljivo zdravstvo, ki nam je vedno na voljo. Tako se včasih zatečemo k samoplačniškim zdravstvenim storitvam, ki močno obremenijo družinski proračun. Neprijeten položaj z dolgimi čakalnimi dobami in dragimi samoplačniškimi storitvami lahko rešimo s sklenitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje, ki ga za vso družino ponuja Prva osebna zavarovalnica. Z njim bomo imeli vsi v družini vedno prednost.

Zavarovanje PRVA Zdravje namreč krije stroške nadstandardnih nenujnih zdravstvenih storitev oziroma storitev v zasebnem sektorju, ki bi jih sicer plačali samoplačniško. Tako se izognemo vrtoglavim zneskom, hkrati pa povprečno prej kot v petih dneh pridemo do vrhunskih zdravstvenih storitev.

Hitra obravnava pomeni hitrejšo ozdravitev in to prinaša tudi krajšo odsotnost z dela v primeru, ko smo bolniško odsotni zaradi svoje bolezni ali negujemo bolnega otroka. Ne nazadnje imamo tako tudi manjši izpad dohodka.

Različni paketi za različne potrebe

Na voljo so različni paketi zavarovanja PRVA Zdravje z različnimi kritji: Specialisti (možnost nadgradnje na paket Nadstandard), Operativni posegi in Rehabilitacije.

Ključna prednost zavarovanja je hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev z zagotovljeno čakalno dobo največ 10 delovnih dni. Pa vendarle so pacienti, ki imajo sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje, do specialističnih ambulantnih pregledov, življenjsko nenujnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi in rehabilitacij dostopali povprečno v prej kot petih dnevih.

Zavarovanje lahko sklenejo osebe od dopolnjenega 15. leta do 64. leta starosti, na voljo pa je tudi otrokom od dopolnjenega 5. leta do 14. leta starosti.

Ključne prednosti nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje

Stroške, ki nastanejo med zdravljenjem, krije naše dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA z zagotovljeno čakalno dobo največ 10 delovnih dni.

- Mreža izvajalcev PRVA tudi v obdobju epidemije novega koronavirusa združuje več kot 80 zdravstvenih ustanov in več kot 310 uveljavljenih strokovnjakov.

- Na zdravstvene storitve se naročite preprosto prek telefonskega asistenčnega centra Točka PRVA Zdravje, ki je dostopna 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Tu pripravijo ustrezen načrt zdravljenja in vam zagotovijo dostop do specialista, ko vam tega sistem javnega zdravstva ne more omogočiti.

Stroške, ki nastanejo med zdravljenjem, krije vaše zavarovanje.

