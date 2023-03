Z dnevnega reda seje umaknili predlog novele zakona o RTV

Predsednica odbora Tamara Vonta (Svoboda) je dejala, da je predlog novele smiselno umakniti z dnevnega reda seje. Ustavno sodišče je namreč začasno zadržalo izvrševanje dela novele zakona o RTVS, ki jo je v zakonodajni postopek vložila vlada, predlog na dnevnem redu tokratne seje odbora pa ureja enako vsebino kot vladna novela.

V SDS so medtem opozorili, da je po vložitvi koalicijskega predloga vlada pripravila svoj predlog novele, ki jo je DZ sprejel, potrjena je bila na referendumu, ustavno sodišče pa je nato izvajanje dela novele zadržalo. Po njihovem mnenju je zato koalicijski predlog brezpredmeten in zastarel, saj se navezuje na zakon, ki je že spremenjen. Glede na to ga je treba po njihovem prepričanju oceniti kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo, s čimer bi se njegova zakonodajna pot v DZ končala, sta dejala poslanca SDS Branko Grims in Andrej Hoivik.

Ustavno sodišče zadržalo več členov novele zakona o RTV

Ustavno sodišče je 20. februarja sporočilo svojo odločitev, da zadrži izvrševanje prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 23. člena novele zakona o RTVS, ki med drugim določajo, da se svet zavoda konstituira najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele in da prvo sejo sveta skliče v. d. generalnega direktorja najpozneje v 15 dneh po objavi sklepov o imenovanju in izvolitvi večine vseh članov sveta v uradnem listu.

V celoti pa je zadržalo 24. in 25. člen novele, ki med drugim določata, da svet v šestih mesecih po konstituiranju sprejme nov statut, da v 15 dneh po konstituiranju objavi javni razpis za predsednika in člane uprave ter način glasovanja predsednika in vsakega člana uprave.