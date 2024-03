Wienerberger organiziral tradicionalni ženski dogodek

V Žalcu so že včeraj proslavili dan žena na Wienerbergerjevem ženskem dopoldnevu, kjer so se zbrale njihove poslovne partnerice in sodelavke iz vse Slovenije.

Celo desetletje je minilo, odkar je Wienerberger organiziral prvi dogodek za ženske, in v teh desetih letih se je spremenilo marsikaj. Delež žensk v gradbeništvu se je izjemno povečal, kar panogi daje novo dinamiko, jo dela kreativnejšo in odpornejšo. V družbi Wienerberger se lahko pohvalijo, da so k temu prispevali svoj znatni delež tako s politiko povečevanja deleža sodelavk kot tudi z dogodki, kakršen je bil včerajšnji.

Foto: Wienerberger

Navdihujoče druženje z udeleženkami iz vse Slovenije je bilo prav posebno, saj so dogodek v Žalcu prvič izvedli v sklopu mednarodnega dneva žena. Njihove poslovne partnerice, ki so v vseh letih poslovanja postale že prave prijateljice, so uživale v zelo raznolikem programu, kjer ni manjkalo ne resnih tem, ne praktičnih nasvetov, ne zabave.

Vodja prodaje Andreja Dogša in direktor ter član uprave Tomislav Frank. Foto: Wienerberger

Druženje se je začelo s pozdravnim nagovorom vodje prodaje Andreje Dogša in direktorja ter člana uprave Tomislava Franka. Zadnji je poudaril pomen žensk v gradbeni panogi in zelo pozitiven trend rasti deleža žensk v gradbeništvu. Med trajnostnimi cilji, ki jim sledi Wienerberger, je namreč povsem pri vrhu tudi zagotavljanje enakih možnosti moškim in ženskam, in to na vseh delovnih mestih v podjetju, brez izjeme. Cilje njihove družbe na področju enakih možnosti so med prvimi med proizvajalci gradbenih materialov zapisali tudi v obliki zavez in do konca lanskega leta za petnajst odstotkov povečali število žensk med višjimi vodstvenimi uslužbenci (senior management) in za več kot trideset odstotkov med vsemi zaposlenimi. Kot izziv za prihodnost so si zadali bistveno povečanje deleža inženirk, saj menijo, da bosta ženska energija in kreativnost tudi na tem področju prinesli napredek.

Foto: Wienerberger

Nagovoru direktorja je sledila okrogla miza pod vodstvom certificirane life coachinje Mihaele Gržin iz Akademije za ženske Lakšmi z gostjama, priznano mentorico za osebni uspeh Sašo Einsiedler in psihoterapevtko Vesno Sivec Poljanšek. Predstavile so trende in tehnike uspešne komunikacije v vse zahtevnejšem in hitrejšem poslovnem svetu ter opozorile na pomen komunikacije s samim s seboj. Program se je nadaljeval z mini tečajem kratke in učinkovite nege obraza, drugi del pa je zaključila modna oblikovalka Nataly Coljnar, ki je udeleženkam predstavila pravila poslovnega oblačenja in spregovorila tudi o aktualni temi – trajnostni rabi oblačil.

Za tak dogodek se seveda spodobi, da se zaključi z zabavo. Zanjo je s svojo standup komedijo poskrbela igralka Tina Gorenjak, in to tako dobro, da so poleg huronskega smeha tekle tudi solze. Solze smeha, seveda. Poučno, iskreno, zabavno in navdihujoče druženje poslovnih partneric in sodelavk je bil dogodek, ki bo dolgo ostal v spominu.

Foto: Wienerberger

Wienerberger s svojo trajnostno politiko in podobnimi dogodki, uspešno uveljavlja načela enakih možnosti za ženske med najuspešnejšimi, zanje pa to pomeni tudi pravo pot za poslovno uspešnost.

