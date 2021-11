Policisti so z zbiranjem obvestil prepoznali deset ljudi, ki jih sumijo, da so letos septembra na nogometnem igrišču v Škofji Loki storili kaznivo dejanje. Bili so nasilni, uporabljali pirotehniko, okoliščine pa še kažejo, da se je ta skupina na dejanje prej pripravila, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

4. septembra se je na nogometnem igrišču v Škofji Loki zgodil nasilen izgred skupine navijačev s poškodbami štirih udeležencev. V incidentu je bilo udeleženih okoli 20 oseb iz dveh navijaških skupin iz Ljubljane in Primorske.

Policisti so z zbiranjem obvestil prepoznali deset ljudi, ki jih obravnavajo zaradi različnih nezakonitih dejanj. Gre za sum storitve kaznivega dejanja nasilništva, motenja javne prireditve ter uporabe pirotehničnih in nevarnih predmetov na javni prireditvi. Za kaznivo dejanje jih bodo kazensko ovadili, za prekrške pa uvedli prekrškovne postopke.

Primorci s pirotehniko, Ljubljančani s palicami in baklami

Ob 18.45 so takrat trije navijači ene od navijaških skupin z območja Primorske prestopili ograjo in vdrli na nogometno igrišče ter povzročili prekinitev nogometne tekme. Dva sta uporabljala pirotehniko. Za njimi je na nogometno igrišče vdrla tudi večja skupina navijačev z območja Ljubljane. Nekateri med njimi so bili zamaskirani, uporabljali so palice in bakle.

Sedem posameznikov iz ljubljanske skupine so z zbiranjem obvestil prepoznali. "Okoliščine kažejo, da se je ta skupina na dejanje predhodno pripravila, incident pa naj bi bil maščevanje zaradi preteklih dogodkov in nerešenih nesoglasij med skupinama," so še sporočili s policije.

Štiri navijače iz ljubljanske navijaške skupine so osumili storitve kaznivega dejanja nasilništva, motenja javne prireditve ter uporabe pirotehničnih in nevarnih predmetov na javni prireditvi, še tri iz te skupine pa nasilništva in motenja javne prireditve.

Pet ljubljanskih navijačev s pestmi, palico in baklo nad primorskega navijača

Tri navijače druge navijaške skupine policisti obravnavajo zaradi motenja javne prireditve ter uporabe pirotehničnih in nevarnih predmetov na javni prireditvi, kar je oboje prekršek. Z enim od primorskih navijačev je v izgredu obračunalo kar pet ljubljanskih, in sicer sta ga dva z roko udarila v predel glave, eden ga je s palico udaril v predel prsnega koša, četrti ga je brcnil, peti pa ga je opekel s prižgano baklo.

Nasilje so poskušali prekiniti nogometaši, vendar so osumljenci kaznivega dejanja napadli tudi njih. Trije nogometaši so bili pri tem poškodovani. Nasilje je prekinil eden od osumljencev, ki je izgredniško skupino pozval, naj odide z igrišča.

Policisti so ugotovili naslednja kazniva dejanja: