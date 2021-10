Slovenska policija objavila dramatične posnetke nasilja huliganov #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V začetku septembra so policisti na nogometnem igrišču v Škofji Loki obravnavali nasilen izgred skupine in poškodbe treh udeležencev. Nasilje je izbruhnilo na tekmi tretje lige med MNK Izola in NK Škofja Loka. Policija zdaj prosi za pomoč pri prepoznavi udeležencev nasilnega izgreda.

Incident se je zgodil 4. septembra ob 18.45, ko je med nogometno tekmo na igrišče vdrla skupina nasilnežev. Poškodovali so dva nogometaša in enega navijača, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policija prosi za pomoč

V incidentu je bilo udeleženih okoli 20 oseb. Dva nasilneža so policisti že prepoznali, o preostalih pa še zbirajo obvestila in pri tem prosijo za pomoč.

Kakršnekoli informacije o udeležencih nasilja na fotografijah lahko sporočite na interventno številko 113. Če želi posameznik ostati anonimen, lahko podatke sporoči tudi na anonimni telefon policije 080 1200. Kjer je obraz zakrit, je oseba prepoznana.

Okoliščine kažejo, da gre za nasilje med navijaškima skupinama z območij Ljubljane in Primorske. Vsakršno nasilje je nesprejemljivo in nima ničesar skupnega z navijaštvom, so še zapisali na policiji.