Prepoznate kriminalca, ki ju išče slovenska policija? #foto

Foto: policija Od uslužbenke sta zahtevala denar in ji grozila, eden od njiju pa je s predmetom, podobnim pištoli, izmenično meril v uslužbence in stranke, ki so v tem času bile v poslovalnici. Ko je uslužbenka roparjema izročila denar, sta ob 9.14 peš pobegnila proti Soteski. V ropu ni bil nihče poškodovan.

Foto: policija

Eden izmed osumljencev, ki je v uslužbencem in strankam grozil s predmetom, podobnim pištoli, je visok med 180 in 185 centimetri, vitke postave, s temnimi, kratko pristriženimi lasmi, star naj bi bil med 20 in 25 leti.

Oblečen je bil v temnejša, umazana delovna oblačila, na glavi je imel kapo s ščitkom in sončna očala. Obut je bil v nizke športne čevlje.

Drugi osumljenec je bil podobne višine in vitke postave. Bil je delno obrit, imel je temne, kratko pristrižene lase.

Prav tako je bil oblečen v temnejša umazana oblačila, podobna delovnim oblačilom, na glavi je imel sončna očala in temnejšo čepico s ščitkom, obut je bil nizke športne čevlje.

Ali ju prepoznate?

Policija je objavila tudi fotografije osumljencev s posnetka nadzornih kamer, ob tem pa prosi vse, ki bi ju prepoznali, ali karkoli vedeli o okoliščinah ropa, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

Foto: policija