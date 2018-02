"Vsi ukrepi ministrice za zdravje so bili škodljivi za bolnike" #video

Kaj pravi predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um Igor Muževič? Video: Planet TV

Ministrica ob tem opozarja na veliko nepotrebnih napotitev na sekundarno zdravstveno raven, kar je tudi del težave predolgih čakalnih vrst.

Zdravnik: Umrljivost se bo povečala

"Od te ministrice nas nič več ne more presenetiti. Vsi ukrepi, ki jih je sprejela, so bili škodljivi za bolnike. Tudi ta ukrep, ki je prešel nepričakovano in bil sprejet na nezakonit način, bo povzročil še povečanje čakalnih dob in povečano umrljivost slovenskih ljudi," se je odzval predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um Igor Muževič.

