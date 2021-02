Vse topleje bo #video

Danes bo na vzhodu in severu delno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Zapihal bo jugozahodni veter, ki bo najbolj izrazit v višjih legah in na severovzhodu Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na vzhodu do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja, drugod bo razmeroma sončno. Še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v severnih krajih okoli 0, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj Celzija.

Tudi v petek in soboto bo več oblačnosti na zahodu in več jasnine na vzhodu Slovenije. Predvsem v hribovitih zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Toplo bo, pihal bo jugozahodni veter, še napovedujejo vremenoslovci.