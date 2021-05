Vroče soočenje Hojsa in Hana: upam, da vam nisva pokvarila 1. maja #video

V studiu oddaje Planet 18 sta svoje poglede na aktualno politično dogajanje v državi predstavila minister za notranje zadeve Aleš Hojs in vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. V razgreti razpravi je beseda tekla o množičnih protestih na Trgu republike, tvitanju slovenskih politikov, državni proslavi ob dnevu OF in financiranju Slovenske tiskovne agencije (STA).

Minister in poslanec glede protestov na nasprotnih bregovih, a vendarle sta našla tudi skupen jezik

"Glede zdravstvene slike moramo biti vsi resni, a se moramo, ko gledamo proteste, vprašati, zakaj je do tega prišlo," je na vprašanje, ali se strinja z objavo predsednika vlade Janeza Janše na Twitterju, da bo množični torkov protest povzročil poslabšanje epidemije bolezni covid-19, odgovoril poslanec Matjaž Han (SD).

Ob preko 10.000 aktivnih okužbah #COVID19 v državi in epidemiološki omejitvi zbiranja do 10 ljudi bo tole današnje množično širjenje virusa v naslednjih tednih povzročilo na stotine resno bolnih in mrtvih. #zločin pic.twitter.com/0kKS8gybFJ — Janez Janša (@JJansaSDS) April 27, 2021

Han meni, da so se ljudje protesta ob dnevu upora proti okupatorju udeležili predvsem zato, ker imajo osebne ali poslovne stiske oziroma so nezadovoljni z trenutno vlado. Izrazil je upanje, da so se protestniki ukrepov za omejevanje prenosa virusa držali dovolj vestno, da ne bo prišlo do poslabšanja stanja v državi.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs (SDS) medtem deli mnenje premierja, da bodo protesti povzročili nove okužbe in smrti zaradi bolezni covid-19. Izrazil je tudi ogorčenje zaradi po njegovem mnenju neprimerne simbolike na petkovih protestih, ko so protestniki zažigali kartonaste stole, ti naj bi domnevno predstavljali stolčke poslancev v parlamentu.

Hojs je prepričan tudi, da med udeleženci protestov zvečine ni bilo oseb v stiski, temveč v veliki meri privilegirani posamezniki, ki jim je bližje leva politična opcija.

Vse spominja na divjanje črno in rjavo srajčnikov po ulicah Berlina med 1930 in 1938. Tudi oni niso mogli brez kurjenja knjig in pohištva, ob pasivnosti tožilstva in podpori trobil, kot sta @POP_TVprogram in @RTV_Slovenija - uvertura v množično iztrebljenje notranjega sovražnika https://t.co/bc9NsUz1zt — Janez Janša (@JJansaSDS) May 1, 2021

Minister in poslanec sta se sicer strinjala, da politični razkol v državi in nezadovoljstvo med ljudmi morda po nepotrebnem ustvarjajo objave politikov na družbenem omrežju Twitter. Oba tudi menita, da se morajo politični razdori reševati po demokratični poti, in sicer v parlamentu.

Sporna državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju?

Minister Hojs je pojasnil, da je bila proslava organizirana v skladu z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, zato je bilo omejeno število oseb, ki so proslavi prisostvovale. Izrazil je obžalovanje, ker na proslavi ni bil prisoten predsednik ZZB NOB Slovenije Marijan Križman, saj se je sprostilo mesto, ko je udeležbo odpovedal predsednik državnega zbora Igor Zorčič.

Minister Aleš Hojs se je dotaknil tudi polemik, ki so nastale, ker so na proslavi ob dnevu upora proti okupatorju recitirali pesmi domobranskih pesnikov. Dejal je, da po 80 letih ni več toliko pomembno, kdo je kaj napisal, temveč da jih je potrebno ceniti zaradi njihove literarne vrednosti. Foto: Planet TV

Poslanec Han je medtem dejal, da je šlo za provokacijo in da mu zdi nerazumljivo, da je bil na proslavi prisoten minister za gospodarstvo, ne pa tudi Križman. Han je opozoril tudi na domnevne poskuse potvarjanja zgodovine o dnevu OF, na kar se je minister Hojs odzval z repliko, da Osvobodilna fronta ni bila ustanovljena 27. aprila.

Hojs: problem s 46 glasovi bo rešen v naslednjih dveh tednih

Žgoča razprava se je dotaknila tudi skupine nepovezanih poslancev, ki jo tvorijo Janja Sluga, Jurij Lep, Branislav Rajić in Igor Zorčič.

Matjaž Han je opozoril, da se v zgodovini slovenskega parlamenta še ni zgodilo, da bi poslanci, ki so izstopili iz svojih strank, izgubili pravico do glasovanja v državnem zboru. "To je zame nesprejemljivo, saj kaže na to, da imajo nekateri poslanci zdaj več pravic od drugih," je dejal.

Han: Če bo šlo tako naprej, bo prišlo do blokade državnega zbora, česar pa si država trenutno ne more privoščiti. Foto: Planet TV

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je medtem na vprašanje, ali ima vlada zaradi skupine nepovezanih poslancev zdaj težavo s pridobivanjem 46 glasov, ki jih med drugim potrebuje tudi za odstavitev predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, odgovoril, da bo problem s 46 glasovi rešen v naslednjih dveh ali treh tednih. Čudil se je tudi Zorčiču, ki po njegovem mnenju zdaj vodi tako imenovani beloruski parlament.

Kaj bo s Slovensko tiskovno agencijo?

"Ping pong z STA, ki traja že pet mesecev, se je začel zato, ker si je začel gospod Veselinovič (direktor STA, op .p.) pogodbo z Uradom za komuniciranje začel razlagati drugače kot takrat, ko je bila na oblasti levica," je svoj pogled na problematiko s Slovensko tiskovno agencijo, ki že skoraj pol leta deli slovensko javnost, predstavil Hojs. Po ministrovem mnenju je krivec za nastalo situacijo izključno direktor agencije, ki Ukom-u ne omogoči vpogleda v dokumente o poslovanju STA.

Poslanec Han je medtem mnenja, da je poročanje STA že od nekdaj nevtralno in pluralno ter da nikoli ni opazil navijaškega pisanja za kateri koli politični pol. "Problemi s STA so se začeli z nastopom vlade Janeza Janše," je bil jedrnat. Politike je Han tudi izzval, naj mu pokažejo primer članka, v katerem je STA poročala pristransko.

Hojs je na to odgovoril, da je mogoče že v zadnjem tednu ali mesecu najti precej primerov, pri katerih morda ni šlo za navijaško pisanje, ne pa tudi kakovostno poročanje. "STA je novico povzel tri dni po tem, ko so jo povzeli ostali, na primer," je svoje stališče utemeljil minister.

Izpostavil je tudi, da je za gospodarsko družbo neobičajno, da se nadzorni svet v njej "zacementira" tako trdno, kot so leve vlade to storile v primeru STA. Poslanec Han je v odzivu pikro pripomnil, da v ministrovi stranki dobro vedo, kako se menjajo nadzorniki.

Han je na koncu dejal še, da upa, da s sogovornikom gledalcem nista pokvarila praznika dela.