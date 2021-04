Ob dnevu boja proti okupatorju protest v središču Ljubljane #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je sicer pred protestom pozvala k spoštovanju veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, torej k nošenju mask in držanju primerne medsebojne razdalje, a jih mnogi vseeno niso upoštevali.

O kršenju ukrepov smo poročali že včeraj, ko smo pisali o nenošenju mask na birmi:

Udeležence protesta so med drugim nagovorili Živa Vidmar, hči Josipa Vidmarja, soustanovitelja Osvobodilne fronte, profesor na pravni fakulteti Dragan Petrovec, okoljski aktivist Uroš Macerl, predsednica sindikata delavcev gostinstva in turizma Breda Črnčec ter pesnik in pisatelj Boris A. Novak.

Foto: Bojan Puhek

Policija, ki je zaradi varnosti imela protest pod videonadzorom, je med dogodkom na Twitterju objavila spodnje sporočilo:

Pozivamo vse, da upoštevajo opozorila in navodila policije ter spoštujejo priporočila in ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. — policija_si (@policija_si) April 27, 2021

Foto: Bojan Puhek