Na birmi so se fotografirali brez mask in brez vsakršne razdalje #video

Brez mask, brez predpisane razdalje in več kot 40 ljudi v zaprtem prostoru. Tako je preteklo soboto, vsaj po fotografijah sodeč, potekala birma v župniji Velike Lašče na Dolenjskem. Fotografijo, ki je izzvala ogorčene komentarje, je na družbenem omrežju Facebook objavila kar župnija sama, po plazu kritik so objavo izbrisali. Župnik se je danes zavil v molk, škofovska konferenca pa se za dogodek opravičuje.

Ne le danes, tudi preteklo soboto so v župnijski cerkvi Marijinega rojstva v Velikih Laščah doneli cerkveni zvonovi. Dvojni mlaj je po birmi, ki so jo v kraju organizirali konec tedna, pred cerkvijo v času našega prihoda še vedno stal. In kaj je težava? Župnija je na Facebooku objavila fotografijo, na kateri so birmanci in župnik. In vsi, brez izjeme, ne nosijo mask. Čeprav so fotografirani v cerkvi, torej v zaprtem prostoru in brez vsakršne razdalje. Fotografija se je kot požar razširila po družbenih omrežjih in naletela na številne kritike, celo zgražanje. O birmi se je že razvedelo tudi po kraju.

Župnika Andreja Ojstreža, ki smo ga želeli vprašati, zakaj so v cerkvi odvrgli maske, v župnišču danes nismo našli, tudi telefon je ob večkratnih poskusih zvonil v prazno.

Po besedah ene od krajank naj bi birmanci med mašo sicer nosili maske. Prav tako njihovi starši in botri, ki naj bi bili v mehurčku razporejeni po cerkvi.

Na prvi fotografiji naj bi otroci nosili maske

Da so verniki v soboto med mašo upoštevali vse odloke in pravila, so danes zatrjevali tudi v Slovenski škofovski konferenci. Vse do trenutka, ko so se fotografirali. Na prvi fotografiji, ki je na družbenih omrežjih sicer nismo zasledili, naj bi otroci nosili maske.

''Za drugo fotografijo pa je bila skupna želja, potem ko bomo pozneje gledali nazaj, pa se zaradi maske ne bomo spoznali, da bi lahko samo za trenutek naredili eno fotografijo brez mask,'' je pojasnil Tadej Jakopič, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference.

Kršitev zaznali tudi zdravstveni inšpektorji, a ukrepali še niso

A trenutka niso spregledali zdravstveni inšpektorji. Danes so nam pisno potrdili, da so uvedli inšpekcijski nadzor. Neuradno smo izvedeli, da naj bi sporno fotografijo pretekli konec tedna opazili že inšpektorji sami, poleg tega pa so na inšpektorat prejeli tudi več prijav.

"Če se bo zgodilo, da se bodo ustrezni organi odzvali tako, da bodo izdali globo, je seveda župnija to pripravljena tudi plačati oziroma urediti, kot je potrebno," je zatrdil Jakopič.

Fotografijo v Slovenski škofovski konferenci obžalujejo. Ker je bila to ena od prvih birm v letošnjem letu, pa hkrati upajo, da bodo tudi zaradi tega primera vse nadaljnje izvedli v skladu s pravili.