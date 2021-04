Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 9890 testov zabeležili 1797 novih primerov okužb z novim koronavirusom, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Umrlo je še 52 covidnih bolnikov, kar je najvišje število umrlih v enem dnevu od 5. januarja letos, ko so potrdili smrt 53 zaradi covida-19.

Danes objavljeno število novih okužb je nekoliko nižje, kot je bilo prejšnja dva torka. Pred tednom dni so našteli 2106 novih primerov, teden pred tem pa 1936.

Glede na danes objavljene podatke županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ novih primerov okužb v primorsko-goranski županiji, v kateri so potrdili 186 na novookuženih. Iz istrske županije so poročali o enajstih novih okužbah.

Trenutno je v državi 13.330 aktivnih primerov okužb. Zaradi covida-19 je na bolnišniškem zdravljenju 2263 ljudi, med njimi je 261 bolnikov, ki potrebujejo pomoč medicinskih ventilatorjev. V državi so doslej našteli 324.833 okužb z novim koronavirusom. Doslej je umrlo 6957 covidnih bolnikov.

Do ponedeljka zvečer so uporabili 798.717 odmerkov cepiv Pfizer-BioNtech, AstraZeneca in Moderna. Cepili so 629.108 ljudi, z dvema odmerkoma pa 169.609. Za 2438 ljudi ni podatkov s koliko odmerkov so cepljeni, je še objavil nacionalni štab civilne zaščite.