Premier Robert Golob bo danes na Brdu pri Kranju gostil ministre in koalicijske poslance. Pred vstopom v zadnje leto mandata bodo koalicijski partnerji pregledali izpeljane projekte in začrtali aktivnosti do izteka mandata. Med osrednjimi temami vrha koalicije bodo krepitev javnega zdravstva, vzdržen pokojninski sistem in stanovanja za mlade.

V kabinetu predsednika vlade napovedujejo, da bo današnje srečanje koalicijskih partnerjev potrdilo njihovo zavezanost danim obljubam na treh omenjenih področjih.

Obenem so pred današnjim koalicijskim vrhom znova izpostavili, da je program koalicije nastavljen na način, ki bo končne rezultate dal v dveh mandatih. V tem mandatu so ključna tri zakonodajna področja, in sicer plačna reforma v javnem sektorju, zdravstvena in pokojninska reforma. Ob tem se vladna koalicija intenzivno ukvarja s stanovanjsko politiko, so navedli.

Koalicijske partnerice SD in Levica danes pričakujejo predvsem konkretne dogovore in odkrit pogovor. Ob temah, ki jih napoveduje predsednik vlade, pa pričakujejo, da bodo načeli tudi temo višanja obrambnih izdatkov. V Golobovem kabinetu medtem poudarjajo, da bo premier načrt glede tega predstavil predvidoma aprila.

SD: Ponekod smo dosegli manj, kot bi lahko

V manjših koalicijskih strankah ocenjujejo, da je vladna koalicija v treh letih mandata na posameznih področjih naredila pomembne premike, a predvsem v SD opozarjajo, da so na nekaterih področjih dosegli manj, kot bi si želeli.

Z vstopom v zadnjo etapo mandata koalicijskim partnerjem sicer časa za sprejemanje ključnih reform oziroma zakonodajnih podlag zanje ne ostaja prav veliko. Usklajevanja pa bodo z vse bližjimi volitvami najbrž terjala več napora.

O odnosih med koalicijskimi partnerji v zadnjem letu pred volitvami je koordinatorica Levice Asta Vrečko poudarila, da predvolilni boj v nobenem primeru ne sme zamegliti dela v dobro ljudi, prvak SD Matjaž Han pa je v petkovem intervjuju za Večer ocenil, da bodo vladne stranke pred volitvami tekmice.