V ponedeljek je sneg pobelil večji del Slovenije in tudi danes bo v notranjosti države občasno snežilo, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso). Do večera lahko na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini zapade od 20 do 30 centimetrov suhega snega, poroča Meteoinfo. Na Primorskem bo pihala močna burja, zato je Arso za ta del države izdal oranžno opozorilo. Mrzlo bo, vse do petka bo temperatura v notranjosti Slovenije pod lediščem.

V prvi delovni teden v tem letu smo vstopili z zimskim vremenom in verjetno je pred nami eden od vrhuncev letošnje zime, pravijo na Arsu. Danes se bo sneženje okrepilo v notranjosti države, najmanj verjetne pa bodo padavine v zahodni in severni Sloveniji.

Meteoinfo poroča, da lahko do večera na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini zapade od 20 do 30 centimetrov suhega snega, v višjih legah skrajnega jugovzhoda države pa lokalno tudi okoli pol metra.

Temperature bodo nizke, od –7 stopinj Celzija zjutraj do največ ene stopinje nad ničlo čez dan. Kakšno stopinjo več bodo namerili na Primorskem, kjer se bo popoldne okrepila burja. Od torka opoldne do srede opoldne je Arso za Primorsko zaradi močne burje izdal oranžno opozorilo. Sunki vetra na izpostavljenih legah lahko dosežejo hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Do konca tedna temperature pod lediščem

V sredo bo sprva oblačno in večinoma suho, čez dan se bo predvsem na Primorskem delno razjasnilo. Tam bo dopoldne pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela.

Četrtkovo jutro bo mrzlo. Ker bo velik del Slovenije prekrivala snežna odeja, bo jutranja temperatura marsikje blizu –10, v mraziščih tudi okoli –20 stopinj Celzija.

V petek se bo od zahoda pooblačilo, predvsem na zahodu in jugu Slovenije se bodo pojavljale manjše padavine. Nekoliko topleje bo, napovedujejo na Arsu.