Vremenoslovci opozarjajo: Ponoči bo zelo ropotalo

V noči na nedeljo bodo predvsem v južni polovici Slovenije nevihte z močnimi nalivi, drugod po državi pa bodo prehod hladne fronte spremljale obilne padavine, na spletu svari Arso. Nedeljsko jutro bo oblačno in deževno, a bodo padavine popoldne začele slabeti in do večera ponehale, napovedujejo.

Pri Agenciji RS za okolje še opozarjajo, da nocojšnje nevihte lahko spremljajo močnejši sunki vetra, ne izključujejo pa niti razlivanja strug posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek, ki bodo zaradi nalivov hitro naraščali.

Deževje je po Sloveniji danes sicer že povzročalo težave. Gasilci so morali zaradi meteornih voda, ki so ogrožale stanovanjske hiše, posredovati v Ljubljani, Pivki in Izoli. V Ljubljani je v drevo udarila strela, na območju občine Podčetrtek pa sta na cesto padli drevesi. Drevesa so cestišče ogrožala tudi v Rogaški Slatini in v Izoli.

Zaradi dežja dopustniški kaos na slovenskih cestah še večji kot sicer

Pretočnost danes že tako obremenjenih slovenskih cest je slabo vreme po podatkih Prometno-informativnega centra še dodatno poslabšalo.

Kolona pred predorom Karavanke je bila pozno popoldne dolga že blizu deset kilometrov, gneča je bila tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, na gorenjski avtocesti in na ljubljanski obvoznici.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Brezovica pri Gradinu, Dragonja, Sočerga, Podgorje, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje, predvsem za vstop v Slovenijo. Na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja je treba za vstop v našo državo čakati uro in pol, le nekaj manj na mejnem prehodu Brezovica pri Gradinu. Na mejnih prehodih Podgorje, Obrežje in Starod osebni avtomobili na prestop meje čakajo eno uro. Foto: Thinkstock

Severe Weather Europe: Ponoči je mogoč pojav vseh oblik ekstremnega vremena

Hladna fronta, ki bo ta konec tedna prešla sever Italije, večji del Slovenije in severovzhod Hrvaške, je povzročila ekstremno nestabilno vreme, poroča meteorološki portal Severe Weather Europe.

A severe weather outbreak tomorrow, Aug 25th

A combination of extreme instability, strong shear and cold front crossing the N Mediterranean region brings widespread threat of torrential rainfall and robust supercells storms. Flash floods are expected!https://t.co/6MIJIvsKcE pic.twitter.com/iPeGxrLOws — severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 24, 2018

V noči na nedeljo je po njihovih ugotovitvah v regiji mogoč pojav vseh oblik ekstremnega vremena vključno s tornadi, pride pa lahko tudi do poplav, so zapisali.

