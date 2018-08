Po državi oranžni alarm. Kje bodo najmočnješe nevihte? #vreme

Agencija za okolje je za danes izdala oranžno opozorilo zaradi prehoda hladne fronte z nalivi in krajevno močnejšimi nevihtami, predvsem v južni polovici Slovenije, tudi na Obali. Ob pogostih nalivih bodo v večjem delu države hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke. Ob tem so možna tudi razlivanja rek, opozarjajo.

Drugod po državi se bodo popoldne in zvečer padavine krepile, najmočnejše bodo predvidoma v nočnem času. Oslabele in ponekod ponehale bodo šele v nedeljo popoldne.

Ob močnih nalivih in krajevnih nevihtah, ki se bodo danes in v nedeljo dopoldne pojavljali po državi, lahko manjše reke in posamezni hudourniški vodotoki hitro in močno narastejo. Pri tem lahko nastopijo razlivanja, ki so bolj verjetna na jugozahodu, drugod po Sloveniji pa niso povsem izključena.

Spremljajte vremensko napoved na vreme.siol.net.

Padavine za zdaj še niso povzročile večjih nevšečnosti

Foto: Meteo Še vedno opozarjajo tudi pred možnimi razlivanji hudourniških vodotokov in manjših rek, ki bodo ob pogostih nalivih do nedelje dopoldne hitro naraščali.

Slovenijo so že v petek zajele nevihte, ki pa niso povzročile večjih nevšečnosti. Med drugim je zaradi udara strele zagorela trava in grmičevje na Črnem Kalu, v Češnjicah pri Moravčah je močan veter na hlevu odtrgal nekaj salonitnih plošč, v naselju Pečke v občini Makole je močan veter odkril streho stanovanjske hiše. Močan veter je podrl tudi nekaj dreves. Povsod so posredovali gasilci.

V nedeljo bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine oslabele in ponekod ponehale. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla.

Na začetku tedna megla v jutranjih urah

V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla. Burja bo slabela.

Vremenski vpliv bo danes močno obremenilen, z vremenom povezane težave bodo pogoste, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje bo moteno. Priporočajo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večjo previdnost.