Vreme: živo srebro danes tudi do 25 stopinj Celzija #video

Začetek novega delovnega tedna bo sončen in precej topel. Živo srebro se bo danes čez dan povzpelo tudi do 25 stopinj Celzija, podobno visoke temperature pa se nam obetajo tudi v torek.

Nad zahodno Evropo in Baltikom se razteza obsežna frontalna cona. Nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Od juga nad naše kraje doteka topel in postopno vse bolj suh zrak.

Ogrelo se bo do 25 stopinj Celzija

Danes dopoldne bo na zahodu še pretežno oblačno, v Posočju pa lahko pade še kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo jasnilo. Drugod po državi bo precej jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik, ki bo popoldne slabel. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 19, drugod pa od 21 do 25 stopinj Celzija.

V torek bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju do 15, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prav tako precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Še naprej bo toplo.