Vreme ob koncu tedna pripravlja presenečenje #animacija

Vse do petka zvečer bodo glavno vlogo na nebu igrali oblaki. Ob koncu tedna pa se bo to spremenilo, saj se obeta sončno in toplejše vreme s temperaturami, ki bodo na Primorskem dosegle 27 stopinj Celzija. V preostalih delih Slovenije bodo termometri pokazali od 22 do 23 stopinj Celzija. S tem bodo temperature postale bolj običajne za ta čas.