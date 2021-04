Vreme v ponedeljek: Povsod občasen dež, le na vzhodu deloma jasno

Ponoči se bo meja sneženja od severa pričela spuščati. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 8 °C, poroča Arso.

Tudi jutri bo deževalo

Jutri bo oblačno s padavinami. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije spustila do nadmorske višine okoli 500 m, zjutraj ob močnejših padavinah lahko ponekod tudi niže. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 10 °C.

V sredo in v četrtek bo v zahodnih krajih delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Dokaj hladno bo, ponekod bo pihal severni veter.

Na Jadranu jugo

V krajih vzhodno in severno od nas bo sprva še delno jasno, drugod bo oblačno z občasnim dežjem. Pihal bo jugozahodni veter, ob Jadranu jugo.

Jutri bo oblačno in deževno z nizko mejo sneženja. Do večera bodo padavine večinoma ponehale. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.