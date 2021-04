Vreme še naprej muhasto, a bo topleje #video

Muhasto aprilsko vreme bo vztrajalo še nekaj časa. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ogrelo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija.

Dopoldne se bodo krajevne padavine pojavljale predvsem na vzhodu države, popoldne pa tudi drugod. Suho bo le na Primorskem, so napovedali meteorologi agencije za okolje (Arso).

Vreme bo še naprej nestabilno. V sredo že lahko pričakujemo nekaj sonca, sredi dneva in popoldne pa nas čaka oblačno vreme s krajevnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od ena do šest, ob morju do osem stopinj Celzija. Čez dan se bo ogrelo vse tja od 13 do 18 stopinj Celzija.

Večji del države bo zajel dež

V četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno z občasnimi padavinami, drugod bo dopoldne še večinoma sončno. Popoldne in zvečer bo dež zajel večji del države. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj ploh.