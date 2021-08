Vreme: Še bo muhasto, čez vikend pa obljubljajo tole

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami, temperature bodo dosegle največ 25 stopinj Celzija. Zjutraj in dopoldne so še možni krajevni močni nalivi.

Pred nami je spremenljivo do pretežno oblačno vreme, s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne bo dež od zahoda slabel in do večera povsod ponehal, pričelo se bo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.

Padavine z nevihtami se bodo razširile nad vse sosednje pokrajine. Popoldne se bo od zahoda začelo jasniti.

Čez vikend bolj sončno in topleje

V petek bo povečini sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. V soboto in nedeljo bo sončno in topleje, v nedeljo se bo verjetnost neviht predvsem na severu spet povečala.