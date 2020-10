Vreme: pred nami so sončni dnevi

Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, poročajo na Agenciji za okolje (Arso).

Jutri bo sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah

Čez dan se bo v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala, zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo predvsem na Primorskem in Notranjskem, občasno pa tudi v delu osrednje Slovenije, zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Nekoliko topleje bo, še napovedujejo vremenoslovci.