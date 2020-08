Vreme: nova pošiljka dežja, konec tedna sončen in vroč

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Na zahodu se bo čez dan delno razjasnilo. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

V četrtek bodo padavine povsod ponehale

V četrtek dopoldne bodo padavine povsod ponehale, delno se bo zjasnilo. Popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo pretežno jasno, spet bo vroče. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.