Vreme: na Obali do devet stopinj Celzija

Danes bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti Slovenije bo zjutraj in dopoldne megleno. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli devet stopinj Celzija .

Jutri se bo v večjem delu Slovenije pooblačilo, na severovzhodu lahko zjutraj in dopoldne pade kakšna kaplja dežja, so zapisali pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. Jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Pri sosedih pretežno jasno

Danes bo pretežno jasno. V krajih vzhodno od nas bo pihal okrepljen severni veter.

Jutri se bo oblačnost povsod povečala, predvsem na zahodu Madžarske in na severu Hrvaške bodo prehodno možne rahle padavine.

Obeti

V torek in sredo bo na zahodu deloma sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno.