Vreme: Danes sončno, živo srebro tudi do 26 stopinj

Danes bo povečini sončno. Živo srebro se bo v notranjosti države povzpelo do največ 24, na Primorskem pa tudi do okoli 26 stopinj Celzija. V torek bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, napovedujejo vremenoslovci z agencije za okolje (Arso).

Danes bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Goriškem in ob morju pa okoli 26 stopinj Celzija.

Ponoči se bo pooblačilo, v torek bo oblačno in deževno

Ponoči se bo od juga postopno pooblačilo, proti jutru bo v južni in osrednji Sloveniji pričelo deževati. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj.

V torek bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.

V sredo se bo postopno zjasnilo, četrtek bo sončen

V noči na sredo bo dež ponehal tudi v jugovzhodni Sloveniji, v sredo čez dan se bo postopno zjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo sončno, veter bo oslabel, še napovedujejo na Arsu.