Vreme: danes še jasno, sledi poslabšanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. Popoldne se bo na Primorskem oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj Celzija. V nedeljo sledi poslabšanje, praznični ponedeljek bo deževen.

Jutri bo na vzhodu še deloma jasno in zjutraj po nižinah megleno, drugod se bo od zahoda pooblačilo, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (ARSO).

V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija.

Na pokopališče z dežnikom

V ponedeljek bo pretežno oblačno. Dež se bo popoldne od zahoda razširil na večji del Slovenije in se zvečer okrepil ter nadaljeval v noč. Ob morju bo pihal jugo.

V torek zjutraj bo dež ponehal, čez dan se bo postopno zjasnilo.