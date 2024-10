Donos naložb države in SDH je lani zanašal 10,1 odstotka, kar je 2,8 odstotne točke več od cilja v letnem načrtu upravljanja za leto 2023 in 7,3 odstotne točke več, kot je donos znašal v letu 2022.

"Ključni razlog za visoko donosnost je bilo zelo uspešno poslovanje stebra energetika, predvsem skupin Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Gen," so ob današnji objavi poročila zapisali v SDH.

HSE je do konca leta 2023 državi vrnil 342 milijonov evrov naknadnih vplačil kapitala, preostanek pa je bil vrnjen v letu 2024, kot je bilo načrtovano ob dokapitalizaciji. "To potrjuje, da je SDH kot skrben upravljavec pravočasno ukrepal glede na težke razmere v družbi ter s tem zagotovil nemoteno delovanje družbe in ohranil vrednost naložbe Republike Slovenije v HSE," so zadovoljni v SDH.

Največji donos ustvarili v energetiki

Donos kapitala družb v stebru energetika je znašal 18,4 odstotka, medtem ko je bilo v letnem načrtu upravljanja predvideno 12,5 odstotka. V letu energetske krize 2022 je bil negativen, pri –7,8 odstotka.

Donos naložb stebra finance je dosegel 9,9 odstotka (načrt 8 odstotkov, predlani 9,7 odstotka), stebra gospodarstvo 7,7 odstotka (načrt 7,1 odstotka, predlani 12,8 odstotka), stebra promet 4,9 odstotka (načrt 3,4 odstotka; predlani 5,1 odstotka) in stebra turizem 5,8 odstotka (načrt 1,3 odstotka, predlani 7,2 odstotka).

Dividendna izplačila družb iz upravljavskega portfelja SDH so lani znašala skupno 175,5 milijona evrov, od česar sta država in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) prejela 122,3 milijona evrov, SDH pa 52,2 milijona evrov. Dividendna izplačila so za 7,9 odstotka presegla načrte.

SDH predvideva, da bo letos izplačanih za 487,1 milijona evrov dividend za poslovno leto 2023, kar bi bilo 26,9 odstotka nad letnim načrtom. Najvišji delež dividend naj bi prispevale družbe iz stebra energetika, in sicer 56,5 odstotka, steber gospodarstvo naj bi prispeval 19,6 odstotka, steber finance 18,4 odstotka, steber promet 4,9 odstotka in steber turizem 0,6 odstotka.

Največjih šest izplačevalcev skupaj prispeva 81,5 odstotka vseh dividend, in sicer Gen 30,8 odstotka, HSE 20,5 odstotka, NLB 11,3 odstotka, Krka 8,2 odstotka, Telekom Slovenije 5,6 odstotka in Zavarovalnica Triglav 5,1 odstotka.

Vse največje družbe stebra promet so v letu 2023 presegle načrtovane rezultate. Banki v stebru finance sta poslovali bistveno nad načrti, tako so kljub nekoliko nižjim rezultatom zavarovalnic rezultati stebra dobri in so nad načrtovanimi. Tudi rezultati stebrov gospodarstvo in turizem so v letu 2023 presegli načrtovane, povzema SDH.

SDH je lani zabeležil 78,9 milijona evrov čistega dobička, ki bo skladno z interventno zakonodajo v celoti nakazan v proračunski sklad za obnovo po poplavah in plazovih. Upravljavec državnih naložb se je na krizne razmere po uničujoči ujmi avgusta lani odzval tako, da je vse družbe s kapitalsko naložbo države pozval k oceni škode in tveganj ter z dopolnitvijo svojih priporočil in pričakovanj do družb omogočil večjo prožnost pri sponzorstvih in donacijah za odpravo posledic naravnih nesreč.