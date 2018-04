Voznik šolskega avtobusa želel opit peljati otroke na izlet

Lendavski policisti so opravili test alkoholiziranosti pri vozniku avtobusa, ki je nameraval opraviti prevoz otrok iz osnovne šole na izlet. Test je pri vozniku pokazal prisotnost alkohola, zato so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje in mu izdali kazen.

Voznik šolskega avtobusa je želel odpeljati otroke iz osnovne šole na izlet, še pred tem pa so test alkoholiziranosti opravili policisti, ki so ugotovili, da je voznik vinjen. Kasnejši test v zdravstvenem domu je pokazal 0,62 promila alkohola v krvi, zato so vozniku odvzeli vozniško dovoljenje in mu napisali 600 evrov kazni. Ob tem je dobil še osem kazenskih točk.

Policisti iz Lendave sodelujejo z osnovnimi šolami na svojem območju in pred prevozi šolskih otrok na izlete vsakokrat opravijo kontrolo avtobusov.