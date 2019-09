Vojsko: policisti še niso našli pogrešanega Italijana #foto

Večja iskalna akcija je na gozdnem in zelo zahtevnem terenu potekala v petek, ko so idrijskim policistom na pomoč priskočili tudi policisti gorske policijske enote iz treh policijskih uprav (PU Nova Gorica, PU Kranj, PU Ljubljana) in gasilci iz več gasilskih enot, vodniki reševalnih psov z reševalnim psi, pripadniki Gorske reševalne službe Tolmin in domačini. Skupaj je Italijana iskalo približno 60 ljudi.

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so pogrešanega iskali s podrobnim pregledovanjem zahtevnega gozdnega terena na širšem območju, kjer so pogrešanega nazadnje opazili, in na območjih, ki jih je policija določila na podlagi informacij, ki jih je na dan izginotja v telefonskih pogovorih posredoval pogrešani italijanski državljan.

Prav tako so pregledali tudi druga tamkajšnja območja (Log, Ogalce, Korpcija, vrh Štrangel, Ajnšk, Črtež, Zahum ...). Poleg tega so policisti gorske policijske enote in pripadniki GRS Tolmin s pomočjo vrvne tehnike pregledali zahtevnejša območja, vključno z nekaterimi jamami oziroma brezni. Območja so pregledali večkrat in v različnih smereh, so sporočili.

Foto: PU Nova Gorica

Iskanje začasno prekinili, ponovno se bodo pogovorili s prijateljema

Kljub vsemu 75-letnika niso našli in iskanje začasno prekinili. Policisti sicer nadaljujejo druge aktivnosti, da bi našli pogrešanega. V preteklih dneh so veliko gozdno območje pregledovali tudi s pomočjo brezpilotnega zrakoplova. Pri tem policisti poudarjajo, da je na zahtevnem območju v okolici Vojskega tudi precej nevarnosti za vse, ki so sodelovali v tej iskalni akciji in morali biti pri opravljanju nalog zelo previdni.

Policisti bodo opravili tudi ponovni razgovor s prijateljema pogrešanega, ki sta bila preteklo sredo skupaj s pogrešanim na območju Vojskega. Tako kot do zdaj na omenjeni lokaciji policistom pomagajo tudi lovci in domačini, ki zelo dobro poznajo tamkajšnji zahteven teren, naredili bodo tudi analizo dozdajšnjega poteka iskalne akcije in preiskanega območja. Pri tem so v veliko pomoč tudi posnetki brezpilotnega zrakoplova, vključno s posnetki termovizije. Z njim so pregledali širše območje, so še sporočili s PU Nova Gorica.

Foto: PU Nova Gorica

Policisti še naprej pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem 75-letniku, naj o tem obvestijo policiste PP Idrija (Gregorčičeva ulica 5, 5280 Idrija, telefon: (05) 372 48 00, elektronski naslov: pp_idrija.pung@policija.si), se zglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo znano interventno številko policije 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.

Foto: PU Nova Gorica

Foto: PU Nova Gorica