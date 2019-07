Vojaški helikopter med prevozom zadel vejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Helikopter Slovenske vojske je danes okoli 12. ure med prevozom markacistov in tehnične opreme za potrebe Planinske zveze Slovenije nad dolino Vrata s konico kraka rotorja zadel ob vejo. Ob tem se je konica poškodovala, zato so nalogo takoj prekinili. Življenja niso bila ogrožena, so sporočili iz Slovenske vojske.