Vodja slovenske policije hrvaškemu kolegu: Okrepite nadzor

Vodji slovenske in hrvaške policije, Senad Jušić in Nikola Milina, sta se v Brežicah srečala na temo nezakonitih prehodov meje. Pri tem je Jušić hrvaškega kolega pozval k dodatni okrepitvi nadzora na zunanji schengenski meji, Milina pa je zavrnil kritike, da Hrvaška na področju migracij naredi premalo, in opozoril na zlorabo azilnih postopkov.

Po besedah generalnega direktorja slovenske policije Jušića sta z glavnim ravnateljem hrvaške policije Milino na srečanju izmenjala operativne podatke, se dogovorila za konkretne ukrepe in dorekla postopke za obvladovanje migracijskih tokov ter pregon organizatorjev nezakonitih prehodov meje. Med drugim sta se dogovorila tudi za okrepitev dela mešanih policijskih patrulj.

Milina: Sodelovanje med policijama na področju migracij je dobro

Milina je v skupni izjavi po sestanku poudaril, da je sodelovanje med policijama na področju migracij dobro. V prvih devetih mesecih letošnjega leta so mešane hrvaško-slovenske policijske patrulje, ki večinoma delujejo na ozemlju Hrvaške, izvedle že 537 obhodov, sproti usklajujejo in načrtujejo tudi vse druge ukrepe, je dejal.

Posredno je zavrnil očitke, da hrvaška policija pri preprečevanju nezakonitih prehodov meje naredi premalo. "Hrvaška policija je šla v času vstopanja v schengen skozi zelo zahteven proces preverjanja njene usposobljenosti. Imamo zadostne zmogljivosti, ko gre tako za ljudi kot tudi za znanje. Imamo 6.500 obmejnih policistov in dva tisoč specialnih policistov, ki jih tudi vključujemo v zaščito zunanje meje. Tudi podatek, da smo v letošnjem letu prijeli 990 organizatorjev nezakonitih prehodov, govori sam zase," je dejal.

Nekateri pribežniki zlorabljajo azilni postopek

Eden od odgovorov, da se kljub vsemu število nezakonitih prehodov meje povečuje, je po besedah Miline v zlorabi azilnega postopka, ko tujci izrazijo namero za azil, država jih sprejme, nato pa odidejo naprej. Med slednjimi je izpostavil tudi državljane Rusije. "Do današnjega dne smo obravnavali 6.850 ruskih državljanov, ki so kot turisti prišli v Bosno in Hercegovino, nato pa na meji s Hrvaško izrazili namero za azil in odšli naprej," je dejal.

Jušić je v zvezi z očitki hrvaški policiji ocenil, da bi bilo "zelo nehvaležno" komentirati delo hrvaških kolegov: "Lahko pa izpostavim, da obe policiji zelo dobro sodelujeta, in verjamem, da bo tako tudi naprej." Obvladovanje migracij je sicer po njegovih besedah odgovornost vseh držav na tako imenovani Balkanski poti. Vseeno je Jušić hrvaškega kolega danes pozval k dodatni okrepitvi nadzora na zunanji schengenski meji.

Slovenija letos obravnavala že 45 tisoč nezakonitih prehodov meje

Slovenska policija je letos po besedah Jušića obravnavala že več kot 45 tisoč nezakonitih prehodov meje. Velika večina tujcev je ob prijetju izrazila namero, da zaprosi za mednarodno zaščito, zato je bila prepeljana naprej v enega od dveh azilnih domov. Za tiste, ki za zaščito niso zaprosili, pa so stekli postopki za zavrnitev vstopa.

V zadnjih tednih je policija za obvladovanje migracij uvedla dodatne ukrepe. Med drugim je okrepila nadzor na glavnih migracijskih poteh, ki po vstopu Hrvaške v schengen v glavnem potekajo preko železnice in cest. "Gre za tako imenovani dinamični nadzor, kar pomeni, da se gibljemo in zadržujemo tam, kjer se kažejo potrebe in kjer je povečana gostota prometa. Pri tem nadzor vseskozi prilagajamo," je dejal. Za končno oceno o učinkovitosti omenjenega povečanega nadzora je po besedah Jušića še prezgodaj, verjame pa, da prinašajo pozitivne rezultate.

Jušić in Milina sta se na današnjem srečanju dotaknila tudi dogajanja na Bližnjem vzhodu in vprašanja, kako bo to vplivalo na migracije. "Zagotovo gre za pomemben kazalec v širši regiji. V tej luči bo policija naredila analize tveganj in pravočasno izvedla vse potrebne ukrepe," je zagotovil Jušić.

Srečanje je potekalo na pobudo Jušića in sledi dogovoru med notranjima ministroma Slovenije in Hrvaške Boštjanom Poklukarjem in Davorjem Božinovićem ob robu zasedanja Sveta EU za notranje zadeve konec septembra v Bruslju.