Vlomilec med begom padel in se poškodoval

Policiste so v nedeljo ob 19.26 obvestili o vlomu v eno od stanovanjskih hiš v Ajševici. Pri pregledovanju okolice so policisti izsledili domnevnega vlomilca, ki je padel pod brežino in obležal na hrbtu. Reševalci so ga oskrbeli in ga z reševalnim vozilom odpeljali v šempetrsko bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti so ugotovili še, da je moški pri begu v temi padel po strmem in nevarnem pobočju ter se huje poškodoval po nogi in obrazu, poroča STA.

O zadevi so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe. 34-letnega moškega bodo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.