Vladna pogajanja s policisti še brez dogovora

Po Uroševičevih besedah bodo pogajanja nadaljevali predvidoma konec tega oz. v začetku naslednjega tedna s ciljem sklenitve stavkovnega sporazuma. O vsebini pa ni želel govoriti. Kot je dejal, bi bilo to nekorektno, dokler ne bo vsebina, o kateri so se pogovarjali, zapisana v vladni predlog stavkovnega sporazuma.

Policisti so stavko začeli februarja, po marčevski prekinitvi jo od oktobra nadaljujejo, v začetku prejšnjega tedna so jo za krajši čas še zaostrili s temeljitejšim pregledovanjem tovornih vozil na mednarodnih mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Kot so pojasnili danes, pa nove zaostritve za zdaj niso predvidene.

Policijska sindikata sta med drugim zahtevala ponovno vzpostavitev razmerij med plačami primerljivih poklicev. S stavkovnim sporazumom leta 2016 sta namreč sindikata z vlado dosegla sporazum o višjih plačah, a so bila leto pozneje v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest tudi pri drugih pooblaščenih uradnih osebah.

Obenem pa sta med svoje stavkovne zahteve zapisala tudi posebno nagrado za vsako leto opravljenega dela, nadomestilo za dolžnost ukrepanja ob vsakem času, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah in odpravo anomalij pri poklicnem in starostnem upokojevanju.

Policijska sindikata sta sicer edina izmed sindikatov javnega sektorja, s katerimi še potekajo pogajanja. Z ostalimi sindikati, ki so bili v stavki oz. so nove stavkovne aktivnosti napovedovali za začetek decembra, so namreč vladni policisti v zadnjih dneh že parafirali stavkovne sporazume.