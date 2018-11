Policijski sindikat toži ministrstvo za notranje zadeve

Policijski sindikat Slovenije je zoper ministrstvo za notranje zadeve vložil tožbo zaradi letos sprejetega akta o stavki, s katerim so dodatno omejili možnost stavke v policiji, in sicer za vse zaposlene, ne le za zaposlene z javnimi pooblastili. Obravnava na delovnem sodišču bo ta petek.

Zakon o organiziranosti in delu v policiji omejuje policiste pri stavkovnih aktivnostih. Policisti so tako med stavko dolžni varovati življenja, osebno varnost ljudi in premoženja, preprečevati, odkrivati in preiskovati kazniva dejanja, odkrivati in prijemati storilce kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb ter jih izročati pristojnim organom.

Kaj še morajo v času stavke početi policisti?

Prav tako morajo policisti tudi v času stavke varovati določene osebe, organe, objekte, prostore in okoliše državnih organov, vzdrževati javni red, nadzirati in urejati promet na javnih cestah, izvajati nadzor državne meje ter opravljati naloge, določene v predpisih o tujcih. Vse navedene naloge so policisti po zakonodaji dolžni opravljati pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili nadrejenih.

Sindikat pa ministrstvo za notranje zadeve toži zaradi akta o stavki, sprejetega letos spomladi, ki je po njihovem prepričanju nezakonit. Delodajalec namreč akta pred uveljavitvijo sploh ni poslal v presojo sindikatu, zato štejejo, da gre za "enostranski oblastni akt", so pojasnili. Poleg tega pa so z aktom omejili tudi možnost stavkanja za zaposlene v uradniškem in strokovnotehniškem delu ministrstva in policije, je pojasnil Alen Pečarič iz Policijskega sindikata Slovenije.

"Čistilka praktično ne bi smela prekiniti dela"

Tako akt o stavki pravico do stavke omejuje celo zaposlenim v plačni skupini J, kamor med drugim spadajo čistilke. "Naša čistilka praktično ne bi smela prekiniti dela. To po našem mnenju ni v skladu z normami. O tem naj odloči sodišče," je dejal.

Po mnenju sindikata je ministrstvo enostransko določilo ogromno, pravzaprav preveč nalog, ki so jih zaposleni v času stavke dolžni izvajati. Poleg tega niso konkretizirali niti, kaj je minimum delovnega procesa, tako da je to prepuščeno posameznemu vodji. "To je v nasprotju z odločitvami odbora za razlago Evropske socialne listine, zato smo sprožili delovni spor," je pojasnil Pečarič.

Policisti so 12. februarja letos začeli stavkati. Po odstopu prejšnjega predsednika vlade Mira Cerarja so jo sredi marca sicer zamrznili, a so jo s 1. oktobrom letos sklenili nadaljevati.