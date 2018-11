Vladni pogajalci in Počivavškova skupina sindikatov parafirali stavkovni sporazum

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Počivavšku se pomembno zdi tudi, da so od vladne strani izpogajali zavezo, da bo zagotovila vire financiranja, s katerimi bo omogočila izplačilo višjih plač v skladu s stavkovnim sporazumom.

Počivavšku se pomembno zdi tudi, da so od vladne strani izpogajali zavezo, da bo zagotovila vire financiranja, s katerimi bo omogočila izplačilo višjih plač v skladu s stavkovnim sporazumom. Foto: STA

Vladni pogajalci so s koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, parafirali stavkovni sporazum. Za podpis sporazuma morajo na sindikalni strani v nadaljevanju pridobiti še mandat organov posameznih sindikatov, a vse kaže, da za 5. december napovedane stavke ne bo.

Vladna in sindikalna stran sta danes parafirali en sporazum, njegovo besedilo bo enako za celotno Počivavškovo skupino sindikatov, morajo pa o podpisu odločiti organi posameznih sindikatov. Postopki v posameznih sindikatih so sicer različni in trajajo različno dolgo, nikjer pa naj ne bi trajali več kot nekaj dni.

Kot je po parafiranju sporazuma napovedal glavni vladni pogajalec Peter Pogačar, bi lahko do podpisa prišlo v začetku prihodnjega tedna. Pogačar se je koordinaciji stavkovnih odborov zahvalil za "korektna, na trenutke trda pogajanja", v katerih so prišli do dogovora, ki javnim uslužbencem prinaša višje plače. Današnja parafa stavkovnega sporazuma po njegovih navedbah pomeni "ogromen korak proti temu, da Slovenije v začetku decembra ne zajame stavkovni val".

Po Počivavškovem mnenju je zanje ključno to, da so v pogajanjih zagotovili, da bodo višje plače prejeli vsi javni uslužbenci, tudi zaposleni do 26. plačnega razreda, za katere sprva na vladni strani po lanskih dvigih plač povišanja niso predvideli.

Pomembno se mu zdi tudi, da so od vladne strani izpogajali zavezo, da bo zagotovila vire financiranja, s katerimi bo omogočila izplačilo višjih plač v skladu s stavkovnim sporazumom.