Korak naprej: vlada in sindikati napovedali podpis dokumenta

Ministra Klemen Boštjančič in Franc Props ter vodji pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek bodo v sredo podpisali dokument, s katerim bodo potrdili pregled usklajenih zadev, izhaja iz vabila ministrstva za javno upravo.

Gre za dokument o usklajenosti prenove plačnega sistema v javnem sektorju med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja – prenova plačnega sistema javnega sektorja – pregled stanja na dan 11. julij 2024, piše v vabilu.

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so po zadnjih krovnih pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij prejšnji teden sporočili, da so se uskladili o nekaterih bistvenih elementih.

O dogovorjenih rešitvah niso želeli govoriti. Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je napovedal le, da bodo pripravili inventuro usklajenih elementov. Z vodjem druge sindikalne pogajalske skupine Jakobom Počivavškom sta, kot kaže, dobila mandat, da bosta to besedilo tudi podpisala.

Boštjančič: Gre za vmesno, a pomembno etapo

Na vladni strani bosta dokument podpisala finančni minister Klemen Boštjančič in minister za javno upravo Franc Props. Po četrtkovih besedah vodje vladnih pogajalcev Boštjančiča gre za vmesno, a pomembno etapo, čaka pa jih še kar nekaj dela.